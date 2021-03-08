Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
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Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:22
Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı

Gelen son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde narkotik polis ekipleri, kadınlara karanfil ve uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.

TEKİRDAĞ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde narkotik polis ekipleri, kadınlara karanfil ve uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirici broşür dağıttı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara üzerlerinde uyuşturucuyla mücadelede ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirici broşürlerin bulunduğu karanfiller dağıttı. Kadınlar, bu özel günde polis ekiplerinden karanfil almaktan mutlu olduklarını dile getirdi.


Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı
Son dakika haber! Tekirdağ polisi, kadınlara karanfil dağıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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