Son dakika haber! Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
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Son dakika haber! Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

27.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:02
Son dakika haber! Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda, 2'si ihraç olmak üzere toplamda 22 'mahrem infaz koruma memuru' gözaltına alındı.

Tekirdağ merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan FETÖ operasyonunda, 2'si ihraç olmak üzere toplamda 22 'mahrem infaz koruma memuru' gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı FETÖ'nün mahrem ceza infaz koruma memuru yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Tekirdağ başta olmak üzere 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, İstanbul, Şanlıurfa, Kırklareli, Sinop, Samsun, Rize ve Kahramanmaraş illerinde yapılan operasyonda, 2'si ihraç toplamda 22 'mahrem infaz koruma memuru' bulundukları illerde gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında ihraç edilmiş vergi müfettişi ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan bir infaz memurunun da bulunduğu öğrenildi

Firar durumunda bulunan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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