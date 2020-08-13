Son dakika haber: TEKİRDAĞ Meclis üyesinden başkana, devleti zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusu
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Son dakika haber: TEKİRDAĞ Meclis üyesinden başkana, devleti zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusu

Son dakika haberi: Meclis üyesinden başkana, devleti zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusuTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Bağımsız Belediye Meclis üyesi Doğan Akar, Başkan CHP'li Rasim Yüksel hakkında, belediyenin 16 milyon lira değerindeki arsasını 6 milyon liraya satıp, devleti zarara uğrattığını öne...

13.08.2020 17:58 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:05

Meclis üyesinden başkana, devleti zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusu

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Bağımsız Belediye Meclis üyesi Doğan Akar, Başkan CHP'li Rasim Yüksel hakkında, belediyenin 16 milyon lira değerindeki arsasını 6 milyon liraya satıp, devleti zarara uğrattığını öne sürerek, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ergene Belediyesi'nce mayın ayında, belediyeye ait Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arazisi, belediye meclis üyesi kararı bulunmadan 6 milyon liraya satıldı. Arazinin satılması üzerine araştırma yaptığını belirten Bağımsız Belediye Meclis üyesi Doğan Akar, yanında bulunan fabrikaya düşük fiyata satıldığını tespit ettiğini söyledi. Akar, arazinin satışını yapan Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel ile satışta imzası bulunanlar hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan meclis üyesi Doğan Akar, belediye meclisinden karar alınmadan encümen kararı ile 'İmar Kanunu'nun 17'nci maddesi kullanılarak, arazinin satıldığını söyledi. Akar, "Yapılan bu satıştaki arazi mükemmel bir değerde ve yerinin de mükemmel bir fabrika yapılacak boyutu olduğu göz önünde bulunmakta ve biz de bunu tespit etmiş bulunmaktayız yani 3194 sayılı 17'nci madde, 'inşaata elverişli olmayan, artık parsellerin, komşu parsel sahibine kıymet takdiri ile satılması' demektir. Fakat bizim arazimiz artık parsel değil 20 dönüm, 40 dönüm araziden bölünmüş arazidir. Aynı zamanda belediye personeli tarafından da takdir edilmiş ve birkaç emlakçı tarafından alınan değer belgesi ile ki bu belgeler de 305 TL'dir. Bu yerin şu anki fiyatı 800 TL'dir. Satılan yer 6 milyon TL'ye satılmış, yerin şu anki değeri 16 milyon TL'dir. Belediyemize, devletimize 10 milyon TL zarar ettirilmiştir" diye konuştu.

BAŞKAN: 4 DEFA İHALEYE ÇIKARTTIK

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise arazinin daha önce satışa çıkarıldığını; ancak kimsenin almadığını söyledi. Yüksel, "Bu konu sanki basından kaçırılmış ya da kaçırılmak isteniyor gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Bu arsa, barajın yanında üçüncü sınıf bir arazimiz. Tabi ki onun kıymet takdirini bizler değil, bu işte yetkili ilgili makamlar yapıyor. Bugüne kadar 4 defa 300 liradan ihaleye çıkarttık. Bu konu Tekirdağ Valiliği'nde, müteşebbis heyet başkanlığında görüşülen bir konu, bilinmeyen bir denklem değil. Özellikle altını çiziyorum. Şu anda orada bizim 300 dönüm yerimiz var, belediyenin arsaları var. Şu anda OSB ile mahkemeliğiz, OSB müdürlüğü burasını emlak bedeli üzerinden kamulaştırmak istiyor. Bütün meclis üyelerine defalarca çağrı yaptım ve yine yapıyorum. Bugüne kadar neden bu arkadaşlarımız OSB emlak bedeli üzerinden kamulaştırma yapmak isterken sesleri çıkmadı. Şimdi sanki biz burayı piyasaya peşkeş çekmiş gibi lanse ediyorlar" dedi.

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Son dakika haber: TEKİRDAĞ Meclis üyesinden başkana, devleti zarara uğrattığı iddiasıyla suç duyurusu

Kaynak: DHA

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