Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı
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Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı

Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Antalya ve ardından Muğla'daki orman yangınlarında görev alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye personeli, yaşadıklarını anlattı.

Antalya ve ardından Muğla'daki orman yangınlarında görev alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye personeli, yaşadıklarını anlattı.

Antalya'da başlayan orman yangınları üzerine görevlendirme ile bölgeye hareket eden ekip, önce Manavgat ilçesine ulaşarak görev aldı.

Buradaki yangının kontrol altına alınması üzerine Muğla'nın Marmaris ilçesine giden itfaiye personeli, yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verdi.

Bölgede özveriyle görev yapan ve Tekirdağ'a dönen ekip, devlet-millet iş birliğinde verilen orman yangını mücadelesine destek olmanın gururunu yaşıyor.

İtfaiye eri Sezgin Parapan, AA muhabirine, yangının ilk başladığı günden itibaren ekip arkadaşlarının gönüllü görev almak için beklediğini söyledi.

Yangının başladığı gün Tekirdağ'dan Antalya'ya hareket ettiklerini belirten Parapan, şöyle devam etti:

"3-4 günde yangını kontrol altına alıp döneceğimizi düşünüyorduk ama yangın Manavgat'ta bir hafta sürdü. Tekirdağ'da amirlerimiz yorulduğumuz ve istersek bizi başka ekiple değiştirebileceklerini söylediler. Biz değiştirilmeyi kabul etmedik. O sırada Muğla'da da yangınlar devam ediyordu. Antalya görevimiz bitince Tekirdağ'daki amirlerimizi arayarak Muğla'ya geçip orada da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek istediğimizi ilettik. Daha sonra Muğla'ya geçip orada da görev aldık."

Parapan, yangında herkesin elinden geleni yaptığını, vatandaşların da birer itfaiyeci gibi çalıştığını ifade etti.

Bu desteğin kendilerine güç verdiğini anlatan Parapan, "Bu destek bizi gururlandırdı. Bir köye girdiğimizde bir bayanın ağladığını gördük, o aklıma gelince hala tüylerim diken diken oluyor. Oradaki insanların yaşadığı acıları biz de içimizde yaşadık. Sanki sevdiğimiz birisi o yangını yaşamış gibi olaya müdahale ediyoruz. Ağlayan bir bayanı görünce sanki kardeşim, ablam ağlamış gibi hissettim. Orada 3 ev vardı ve yangını en az zararla söndürdük." diye konuştu.

"Fedakarca müdahalelerde bulunduk"

İtfaiye eri Yuşa Arslan da görevlerini en iyi şekilde yaparak Tekirdağ'a dönmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Muğla ve Antalya'da 14 gün boyunca yangınla mücadele ettiklerini aktaran Arslan, "Orada yanan ağaçlar hepimizin. Bunun bilincinde gittiğimiz için daha etkin, daha çok fedakarlık yaparak müdahalelerde bulunduk. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin tekrar böyle acılar yaşamamasını umut ediyorum." dedi.

İtfaiye eri Mehmet Aydemir ise herkesin yangın bölgesinde görev almak istediğini ama bunun kendilerine nasip olduğunu ifade etti.

Antalya'ya gittiklerinde dinlenmeyi düşünmeden yangına müdahaleye başladıklarını anlatan Aydemir, "Köye yangına müdahaleye gittiğimizde insanların yaşadığı acıyı oradaki üzüntüyü gördük. Antalya'da görevimizi tamamlayınca Muğla'ya geçtik. Muğla'da Çorlu ilçesinden gelen ekibimizle yangınları söndürmeye devam ettik. Oradan dönerken halk bizi o kadar güzel uğurladı ki ağlayacak gibi olduk. Ülkemizde böyle üzücü olaylar yaşanmasın ama yaptığımız görevden dolayı çok mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı
Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı
Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı
Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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Son dakika haber: Tekirdağ'daki itfaiyeciler Antalya ve Muğla'daki yangınlarda verdikleri mücadeleyi anlattı - Haberler
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