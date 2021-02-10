Son dakika haber... Tekirdağ'da ziraatın gelişmesi için son 18 yılda 80 tesis yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 80 tesis ile 797 milyon 372 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tekirdağ'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 80 tesis ile 797 milyon 372 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana geldiğini belirtti.

Son 18 yılda Tekirdağ'da inşa edilen 6 sulama tesisi ile 21 bin 850 dekar zirai alanın sulamaya açıldığını aktaran Yıldız, "Tekirdağ'ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 4 sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatın tamamlanması ile toplam 9 bin 520 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 3 milyon 796 bin lira katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Tekirdağ zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Trakya'nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Tekirdağ'da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 80 tesis ile 797 milyon 372 bin lira yatırım yaptıklarını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da son 18 yılda 2 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Tekirdağlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Tekirdağ'ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 4 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Tekirdağ'da taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 57 taşkın koruma tesisi ile 36 yerleşim yeri ve 61 bin 730 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı ve 9 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir."

Yıldız, Ergene Nehri'nin hayata döndürülmesi için Ergene Havzası'nda son teknolojiye sahip 6 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve bir kollektör inşa ettiklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman