Son dakika haber | Tekirdağ'da uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü
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Son dakika haber | Tekirdağ'da uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü

18.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:34
Son dakika haber | Tekirdağ'da uzman onbaşı kavgada silahla öldürüldü

Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir uzman onbaşı, çıkan kavgada silahla öldürüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir uzman onbaşı, çıkan kavgada silahla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

S.K. üzerinde bulundurduğu silahla Eyüpoğlu'nu yaraladı.

Eyüpoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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