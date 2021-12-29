Uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ile 861 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ile 861 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, belirlenen 2 adreste yaptığı aramada AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 3 şarjör ve 82 mermi, 861 gram sentetik uyuşturucu, farklı miktar ve çeşitlerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sek edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title