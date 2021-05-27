Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman