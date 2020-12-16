Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
16.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:30
Son dakika haber... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, U.A, E.Y, Y.Ç. ve H.K'yı gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan