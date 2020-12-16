Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

16.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:30
Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kapaklı ilçesinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, U.A, E.Y, Y.Ç. ve H.K'yı gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri! Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberleri | ÇANAKKALE - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Son dakika! Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı
Son dakika! Tekirdağ'da 'şifreli' uyuşturucu satışına 4 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Gülben Ergen Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 15:34:04. #1.14#
title