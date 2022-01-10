Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ ili genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ ili genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 37 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği operasyonlarda 19 bin 429 adet extacy hap, 1 kilo 582 gram bonzai, 780,95 gram metamfetamin, 742,7 gram eroin, fişeklenmiş ve satışa hazır halde çok miktarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 83 bin 860 TL para, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İl ve ilçelerde işlemleri tamamlanarak adliyelere sevk edilen toplam 37 şahıs tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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