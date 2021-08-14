Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları 3 kişinin üst aramasında, 130 paket eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.M, M.G. ve A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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