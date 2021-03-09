Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

09.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:49
Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile yakalandı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ile yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şahsın ikametinde yapılan aramada, daralı 38.20 gram ve 1 fişek eroin maddesi, 48 fişek bonzai, 1 fişek esrar, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan 2 adet makas, ölçek, kesilmiş defter sayfaları, kağıt peçete ve çok sayıda renkli saç tokası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 145 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Ş.T., S.S.Ç. ve C.P.T. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Aleyna Tilki Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Mustafa Er Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hulusi Akar Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:58:03. #1.15#
title