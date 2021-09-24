Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2,55 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 14 adet yeşil reçeteli hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira, 2 adet tabanca - 2 adet şarjör ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

 Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu

Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu

 Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de 'Satmıyorum, içiyorum' diye kendini savundu

Uyuşturucu ticaretinde yakalandı, yine de "Satmıyorum, içiyorum" diye kendini savundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Özdemir Yiğit Marcus Aral
Spor Mustafa Denizli Marcao Şenol Güneş Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 13:41:14. #1.17#