Son dakika haber! Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklanan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2,55 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 14 adet yeşil reçeteli hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 330 lira, 2 adet tabanca - 2 adet şarjör ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

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