Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

24.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:15
Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Çorlu İlçesinde, oluşturulan uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araç ve araç içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 1 adet vakumlu poşet içerisinde daralı 46.50 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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