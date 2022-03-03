Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haber: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramada 2 kilo 800 gram eroin, 2 bin 800 uyuşturucu hap, 352 gram bonzai, 120 kök Hint keneviri, 420 gram skunk, av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 31 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tekirdağ, Polis, Güncel, Haberler

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