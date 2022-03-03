Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haber | Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu içme düzeneği ele geçirdi.

Otomobilde bulunan C.E. H.E.K. ve E.U. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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