Son dakika haber! TEKİRDAĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haber! TEKİRDAĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tarihi nitelik taşıdığı belirtilen para, heykel, madeni külçe ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda tarihi nitelik taşıdığı belirtilen para, heykel, madeni külçe ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde ellerinde tarihi eser bulunduğunu belirlediği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 13 parça çeşitli ebatlarda üzerlerinde yazı ve figürler bulunan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen madeni para, heykel, tarak ve 3 bin 343 gram madeni külçe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.B., Z.B. ve H.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! TEKİRDAĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI

Son dakika haber! TEKİRDAĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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