Son dakika haber... Tekirdağ'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Taksim Caddesi'nde Hikmet Y. ile Göksel K. Yıldıray S. ve Tuncay Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet Y, tabancayla ateş etti. Yaralanan Göksel K, Yıldıray S. ve Tuncay Ç, ambulanslarla Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Hikmet Y'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: AA