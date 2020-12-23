Son dakika haber! Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
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Son dakika haber! Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

23.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:18
Son dakika haber! Tekirdağ'da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen kavgada, iki grup silah ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada silahla vurularak yaralanan Murat M. (22), arkadaşlarının yardımı ile hastaneye götürüldü. Polis 1 adet tüfek ve 1 adet tabancaya el koyarken, E.S., Ş.E. ve E.S. adlı 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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