Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
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Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli yağmur sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride uçan otomobilin iki araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli yağmur sonrasında kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride uçan otomobilin iki araca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Maksi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezine doğru ilerleyen S.E. idaresindeki 34 NTE 55 plakalı otomobil, sürücünün yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride uçtu. Karşıya geçen araç, 06 DY 9947 ve 59 ADE 378 plakalı araçlara çarparak takla attıktan sonra durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede 112 sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin araçtan çıkarttığı sürücü S.E. ile 06 DY 9947 plakalı aracın sürücüsü M.Ö, Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralanan 06 DY 9947 plakalı araçtaki A.Ö, Y.E.Ö, A.T. ve F.T. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı
Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da şiddetli yağış kaza getirdi: 6 yaralı - Haberler
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