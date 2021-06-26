Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama
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Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hastanelik olan 14 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hastanelik olan 14 kişiden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorlu'da önceki gün bir büfeden aldıkları sahte içki nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alınan 4 kişinin ardından toplamda 10 kişi daha hastaneye içtikleri sahte içki nedeniyle zehirlendiği iddiası ile başvurmuş ve tedavilerine başlanmıştı.

Sahte içki nedeniyle zehirlendikleri değerlendirilen kişilerin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri sahte içki satışı yapan büfelere operasyonlar düzenleyerek işletmecilerini gözaltına aldı. Biri Afgan uyruklu diğeri de Emir K. (74) adlı kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği olayda polis ekiplerince gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Hüseyin M. ve Süleyman C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama
Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama
Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama
Tekirdağ'da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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