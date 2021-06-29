Son dakika haber... Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyede
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Son dakika haber... Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

Son dakika haber... Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyede
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içki operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Geçen hafta ilçede sahte içkiye bağlı zehirlenme vakalarının görülmesi üzerine polis ekipleri, geniş çaplı operasyon başlattı.

Bu kapsamda gözaltına alınan V.V, M.D, K.U. ve C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Deposunda 75 litre sahte içki ile 102 litre etil alkol ele geçirilen M.D'nin sahte içkileri Bulgaristan'dan temin ettiğini, içkileri satmak maksatlı değil kendi kullanımı için aldığını söylediği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan büfe işletmecisi H.C. ve S.M. ise tutuklanmıştı.

İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı biri Pakistan uyruklu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Son dakika haber... Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyede
Son dakika haber... Tekirdağ'da sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 4 zanlı adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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