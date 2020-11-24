Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içki operasyonu
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Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

24.11.2020 18:32 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:35
Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

Son dakika haberlerine göre TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyında bir evde yapılan aramada 500 litre sahte şarap ile 20 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyında bir evde yapılan aramada 500 litre sahte şarap ile 20 litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Saray ilçesinin Sefaalan Mahallesi'nde S.I.'ya ait evde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bir bölümünde sahte alkol üretimi, bir kısmında da bidonlar içinde şişelenerek satışa hazır sahte içkiler ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Sahte 500 litre şarap ile 50 litre rakıya el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi S.I. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika haber: Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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