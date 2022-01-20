Son dakika haber! Tekirdağ'da polisten minik Alperen'e doğum günü sürprizi
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Kapaklı ilçesinde polis ekipleri ailesinin isteği üzerine 7 yaşındaki Alperen İzvermez'e doğum günü sürprizi hazırladı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kapaklı ilçesinde polis ekipleri ailesinin isteği üzerine 7 yaşındaki Alperen İzvermez'e doğum günü sürprizi hazırladı.
İzvermez'in ailesi, çocuklarının doğum gününü polis ekiplerinin kutlaması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.
Ekipler, polisi çok seven küçük Alperen'e doğum günü kutlaması hazırladı.
Polis aracının yanında pasta kesilmesinin ardından Alperen, ilçede otomobille bir süre gezdirildi.
AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri