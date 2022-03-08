Son dakika haber: Tekirdağ'da polisten kadın sürücü ve yolculara karanfilli kutlama - Haberler

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Son dakika haber: Tekirdağ'da polisten kadın sürücü ve yolculara karanfilli kutlama

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haber: Tekirdağ'da polisten kadın sürücü ve yolculara karanfilli kutlama

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla polis ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla polis ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil dağıtıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde araçları durduran polisler, kadın sürücü ve yolculara çiçek vererek günlerini kutladı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve kadına şiddet konularında kadınları bilgilendirdi.

Kadınlar, polis ekiplerinden bu özel günde karanfil aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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