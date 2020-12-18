Son dakika haber | Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı
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Son dakika haber | Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı

18.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:24
Son dakika haber | Tekirdağ'da polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda polisten kaçmak isterken üçüncü kattan atlayan yabancı uyruklu kadın yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir eve fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda fuhuş yaptırdığı iddia edilen M.B.Ş. gözaltına alındı, 2 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Bu arada polisten kaçmak için binanın üçüncü katının penceresinden atlayan yabancı uyruklu bir kadın da yaralandı. Yaralı, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, emniyet ve hastanedeki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilecek.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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