Son dakika... Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Son dakika... Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve ÇorluGrup Amirliği ekipleri ilçe girişindeki denetleme noktasında şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, polisten kaçarken çevre yolu Edirne istikametinde bir panelvana çarparak devrildi.

Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki S.Ç. ve E.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 5 uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Son dakika... Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika... Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika... Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika... Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

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AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri

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