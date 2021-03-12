Son dakika haberi! Tekirdağ'da polisten kaçan araçlarda 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Son dakika haberi! Tekirdağ'da polisten kaçan araçlarda 12 düzensiz göçmen yakalandı

12.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:58
Son dakika haberi! Tekirdağ'da polisten kaçan araçlarda 12 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 araçta, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 araçta, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri,  yasadışı yollardan geçmek istedikleri Yunanistan'a gidemeyen bir grup göçmenin, Tekirdağ'dan İstanbul'a götürüleceğini tespit etti. Malkara ilçesi uygulama noktasında önlem alan polis, göçmenlerin içinde bulunduğu  otomobil ve hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Araçların ihtara uymayıp kaçması üzerine polis ekipleri ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacada araçlar bir tarla yolunda durduruldu. Araçlarda yapılan kontrolde yurda kaçak olarak girdikleri ve Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gitme hazırlığında olduğu belirlenen 2 Afganistan, 10 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Araçların gözaltına alınan sürücüleri B.A. ile U.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

 


Son dakika haberi! Tekirdağ'da polisten kaçan araçlarda 12 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Tekirdağ'da polisten kaçan araçlarda 12 düzensiz göçmen yakalandı
Son dakika haberi! Tekirdağ'da polisten kaçan araçlarda 12 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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