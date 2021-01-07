Son dakika haber | Tekirdağ'da polisin "dur" ikazına uymayan araçtaki 6 sığınmacı yakalandı
Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 sığınmacı yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin "dur" ikazına uymayan araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 6 sığınmacı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malkara uygulama noktasından şüphe üzerine ticari bir aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazını dikkate almayıp yoluna devam eden sürücünün kullandığı araç, kovalamacanın ardından durduruldu.
Araçta yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri ve Avrupa'ya gitme hazırlığında oldukları belirlenen 6 sığınmacı yakalandı.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sürücü A.G. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman