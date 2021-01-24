Polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

24.01.2021 19:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 20:04

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda kalorifer peteğinin içine gizlenmiş kullanıma hazır 195 gram plaka esrar ile uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 1200 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Gülben Ergen Ceyda Düvenci Seren Serengil
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ali Şansalan Alper Ulusoy Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk İtfaiye Nijerya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis operasyonunda kalorifer peteğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 20:04:58. #1.14#
title