Son dakika haber... Tekirdağ'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.