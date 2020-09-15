Son dakika haber: Tekirdağ'da otluk yangınında asırlık ağaç zarar gördü
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Son dakika haber: Tekirdağ'da otluk yangınında asırlık ağaç zarar gördü

Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangında asırlık meşe ağacı zarar gördü.

Son dakika haber: Tekirdağ'da otluk yangınında asırlık ağaç zarar gördü
15.09.2020 15:06 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:11

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, otluk alanda meydana gelen yangında asırlık meşe ağacı zarar gördü. Mahalle sakinleri alevleri  büyümeden söndüren itfaiye ekiplerine ayran ikramında bulundu. 

Yangın, Malkara - Tekirdağ karayolunun kırsal Yenice Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı. Mahalle, durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, bir yandan da hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve yoldan iş makinesi ile geçen TESKİ ekiplerinin de müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, 2 ton arpa, asırlık meşe ağacı ile çevredeki ağaçlar zarar gördü.

'ZAMANINDA YETİŞTİLER'Mahalle sakinlerin yangının söndürülmesini ardından itfaiye ekiplerine ayran ikramında bulunarak, teşekkür etti. Mahalle halkından Hulisi Ateş, "Yangını söndürmek için koşturan ekipler çok dumana maruz kaldı. Herkesten Allah razı olsun. Zamanında yetiştiler. Ateşi söndürdüler. Biz de mahalleli olarak ekiplere ayran yaptık getirdik. Ayranlarını içsinler afiyetle. Herkese geçmiş olsun" dedi.Yangının yoldan geçen araçtan atılan sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini söyleyen Sadık Yeterkullar, "Yoldan geçen bir araçtan atılan sönmemiş izmaritten dolayı tarladan başlayıp çevreyi saran bir yangın çıktı köyümüzde. İtfaiye ekipleri ve köylü çevredeki vatandaşlar herkes koşarak ateşi söndürmek için mücadele etti. Az daha köydeki evler yanıyordu.  Buradan sesleniyorum. Sigara izmaritlerinizi söndürmeden araçlarınızdan atmayın" dedi.

 


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Kaynak: DHA

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