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Son dakika haber... Tekirdağ'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... - Tekirdağ'da orman yangını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ (İHA) - - Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, ilçeye bağlı kırsal mahallede bulunan Yeniköy mevkiinde bulunan ormanda meydana geldi. Akşam saatlerinde ormanda başlayan yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orman yangınına müdahale ederek, söndürme çalışması yaptı. Ormanda çıkan yangın adeta geceyi gündüze çevirdi. 2 saat süren zorlu çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Bölgede yapılan incelemede 2 dönüm ormanlık alanın yandığı tespit edildi.

Yangının çıkış sebebibe yönelik inceleme başlatıldı.

Son dakika haber... Tekirdağ'da orman yangını

Son dakika haber... Tekirdağ'da orman yangını

Son dakika haber... Tekirdağ'da orman yangını

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Tekirdağ, İtfaiye, Yeniköy, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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