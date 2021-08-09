Son dakika haber! Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber! Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber! Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul yolu Kamaradere mevkisinde B.D. idaresindeki 59 J 3072 plakalı minibüs ile Nursel Yeşildağ'ın kullandığı 34 ZS 6704 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Nursel Yeşildağ (60) ile yanındaki Muhsin Yeşildağ (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü B.D. ile aynı araçta bulunan Arif S., Hüseyin İ. ve Nurettin Ü. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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