Son dakika haber | Tekirdağ'da kazada hayatını kaybeden çift toprağa verildi
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Muratlı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.
MURATLI, TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.
Otomobille midibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren Özcan Özdemir ve eşi Nalan Özdemir'in cenazeleri Muratlı Devlet Hastanesinden alınarak Muratlı Merkez Camisi'ne getirildi.
Özdemir çiftinin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.
Dün Muratlı ilçesinde R.Ö'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı işçi taşıyan midibüs ile Özcan Özdemir idaresindeki 59 AL 320 plakalı otomobil ilçe çıkışında çarpışmış, kazada Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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