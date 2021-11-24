Son dakika haber | Tekirdağ'da kazada hayatını kaybeden çift toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Tekirdağ'da kazada hayatını kaybeden çift toprağa verildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Tekirdağ'da kazada hayatını kaybeden çift toprağa verildi

Son dakika haber: Muratlı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.

MURATLI, TEKİRDAĞ (AA) - Muratlı ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.

Otomobille midibüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren Özcan Özdemir ve eşi Nalan Özdemir'in cenazeleri Muratlı Devlet Hastanesinden alınarak Muratlı Merkez Camisi'ne getirildi.

Özdemir çiftinin cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Muratlı İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Dün Muratlı ilçesinde R.Ö'nün kullandığı 59 S 6271 plakalı işçi taşıyan midibüs ile Özcan Özdemir idaresindeki 59 AL 320 plakalı otomobil ilçe çıkışında çarpışmış, kazada Özcan Özdemir ile eşi Nalan Özdemir hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title