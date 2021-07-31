Son dakika haber... Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan kişi ölü bulundu

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan kişi, boş arazide ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisinden bir süre haber alınamayan kişi, boş arazide ölü bulundu.

Muhittin Mahallesi'nde ikamet eden H.S, bölgedeki bir fabrikada çalışan eşi Sedat Seval'in (42) eve gelmemesi üzerine jandarmaya başvurdu.

Ardından bir cep telefonu uygulamasını kullanan kadın, eşinin cep telefonu sinyalinin Yenice Mahallesi Değirmendere mevkisinden geldiğini belirledi.

H.S. durumu jandarmaya bildirdi.

Söz konusu bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önce Seval'in aracını ardından cesedini buldu. Jandarma olay yerindeki bir bıçağa da el koydu.

Seval'in cesedi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel