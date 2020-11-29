Son dakika haber... Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan 80 yaşındaki emekli emniyet müdürü ölü bulundu
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Son dakika haber... Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan 80 yaşındaki emekli emniyet müdürü ölü bulundu

29.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:01
Son dakika haber... Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan 80 yaşındaki emekli emniyet müdürü ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süre önce kayıp başvurusu yapılan emekli emniyet müdürü Uysal Bulut, kırsal alanda ölü bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süre önce kayıp başvurusu yapılan emekli emniyet müdürü Uysal Bulut, kırsal alanda ölü bulundu.

Yakınlarının 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Bulut (80) için polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, Emlak Konutları mevkisinde drone desteği ile gerçekleştirdiği aramada, alzaymır hastası olduğu belirtilen Bulut'un cansız bedenini buldu.

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Bulut'un cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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