Son dakika haber... Tekirdağ'da kayıp başvurusu yapılan 80 yaşındaki emekli emniyet müdürü ölü bulundu

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir süre önce kayıp başvurusu yapılan emekli emniyet müdürü Uysal Bulut, kırsal alanda ölü bulundu.