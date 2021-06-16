Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
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Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde polisin 3 işyerinde yaptığı aramada kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde polisin 3 işyerinde yaptığı aramada kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi, 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Hayrabolu ilçesinde 3 işyerinde kaçak tütün ürünleri satıldığını belirledi. İşyerlerinde eş zamanlı arama yapan polis, 22 bin 780 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 8 paket halinde 550 gram nargile tütünü, 4 kilogram kıyılmış tütün, TAPDK belgesinin geçerlilik süresi dolmuş 186 bin 600 adet bandrollü boş makaron, 61 bin 75 gram bandrollü nargile tütünü, 22 bin 200 gram bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Polis 3 kişi hakkında 'tütün kanununa muhalefet' suçundan işlem başlattı.

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
Son dakika haber: TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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