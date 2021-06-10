Son dakika haber | Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Son dakika haber: TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde polisin 8 iş yerinde yaptığı aramada kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde polisin 8 iş yerinde yaptığı aramada kaçak tütün ve makaron ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Muratlı ilçesinde kaçak tütün ürünleri bulunduğunu belirledi. Kaçak ürünlerin bulunduğu 8 ayrı iş yerinde eş zamanlı arama yapan polis ekipleri, 37 bin 800 içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 5 bin bandrolsüz boş makaron, 54 kesilmiş bandrol, 10 bin 350 sigara kağıdı, 117.1 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Kaçak ürünlerle ilgili 7 kişi hakkında, 'tütün kanununa muhalefet etmek' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın