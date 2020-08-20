Son dakika haber: Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu
Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 4 kişiye adli işlem uygulandı.
20.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:43
Tekirdağ'da gümrük kaçağı tütün sattığı iddia edilen 4 kişiye adli işlem uygulandı.
Şarköy Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde kaçak tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 80 bin içi tütünle doldurulmuş makaron ve 55 kilogram tütün ele geçirildi.
Kaçak tütün sattığı belirlenen 4 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
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Kaynak: AA