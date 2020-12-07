Son dakika haber | Tekirdağ'da jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli
07.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:14
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, jandarma ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, jandarma ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.
Yalıbolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yola aniden atlayan sokak köpeğine yoldan geçen bir otomobil çarptı.
Kazada yaralandığı için hareket edemeyen köpeğe, ilk müdahaleyi Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptı.
Ekip arabasına konulan köpek, tedavi için Çerkezköy Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Köpeğin tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf