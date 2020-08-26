Son dakika haber: Tekirdağ'da halı sahada maç yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde halı sahada futbol maçı yaparken fenalaşan Abdulvahap Kaya, yaşamını yitirdi.
26.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:40
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde halı sahada futbol maçı yaparken fenalaşan Abdulvahap Kaya, yaşamını yitirdi.
Kaya (37), Fatih Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla maça başladı.
Bir süre sonra fenalaşan ve yere düşen Kaya için sahaya ambulans talep edildi.
Hastaneye kaldırılan Kara, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı
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Kaynak: AA