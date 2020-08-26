Son dakika haber: Tekirdağ'da halı sahada maç yaparken fenalaşan kişi hayatını kaybetti Son dakika habere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde halı sahada futbol maçı yaparken fenalaşan Abdulvahap Kaya, yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde halı sahada futbol maçı yaparken fenalaşan Abdulvahap Kaya, yaşamını yitirdi.

Kaya (37), Fatih Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla maça başladı.

Bir süre sonra fenalaşan ve yere düşen Kaya için sahaya ambulans talep edildi.

Hastaneye kaldırılan Kara, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kaynak: AA