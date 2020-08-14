Son dakika haber... Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın, duman geniş alana yayıldı Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinin açık alanında bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinin açık alanında bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek, yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın, Çorlu-Tekirdağ karayolunun Karatepe mevkiinde bulunan bir katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA