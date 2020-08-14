Son dakika haber! Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı.
14.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:56
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısımda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Çorlu-Tekirdağ karayolunun Karatepe mevkiindeki katı atık bertaraf tesisinin açık alanda bulunan çöp depolama kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Endüstriyel atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: DHA