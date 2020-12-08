Son dakika haber | Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonda biri binbaşı, biri yüzbaşı, 4'ü astsubay, 6 muvazzafı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman