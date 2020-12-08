Son dakika haber | Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı

08.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:12
Son dakika haber | Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı

Son dakika haberi: Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanması soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde düzenledikleri operasyonda biri binbaşı, biri yüzbaşı, 4'ü astsubay, 6 muvazzafı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

İlgili Haberler

Son dakika haberi | FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
Son dakika haberi | FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 66 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
Son dakika haberleri | İzmir merkezli 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Serdar Aziz Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Türk Ankara Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf gözaltına alındı - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:14:36. #1.15#
title