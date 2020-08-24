Son dakika haber... Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Kaza yapan motosikletlinin yardımına koştu, hastanede yaşam savaşı veriyor Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

24.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:27

Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan motosikletlinin yardımına koştu, hastanede yaşam savaşı veriyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen feci kazada bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı. Kaza geçiren motosikletliye yardım ederken, aracın altında kaldılar.

Edinilen bilgilere göre kaza Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre 59 ZG 789 plakalı motosikletle Çorlu yönüne doğru seyir halinde olan Sevcan Deniz, bir otomobille kazaya karışınca motosikletin kontrolünü kaybetti ve yola savruldu. Plakası belirlenemeyen otomobil kazanın ardından kayıplara karışırken, kaza esnasında aynı istikamette motosikletiyle seyir halinde olan Ömür K. adlı kurye de motosikletinden inerek yolda savrulan diğer motosiklet sürücüsüne yardım etmek istedi.

Yardıma koştu o da kaza geçirdi

O esnada aynı istikamete seyreden 59 ABD 288 plakalı G.K. idaresindeki başka bir araçta yerde yatan yaralı ve ona yardım etmek isteyen Ömür K. isimli kuryeye çarptı. Haber verilmesi ile olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralı olan Ömür K.'yi Çorlu Devlet Hastanesi'ne Acil Servisi'ne kaldırarak tedavi altına alırken Sevcan Deniz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri bölgede başka bir kaza meydana gelmemesi için güvenlik tedbirli alırken olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi savcı kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Sevcan Deniz'in cansız bedeni önce Çorlu Devlet Hastanesi Morguna ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışının durduğu yolda ulaşım önce kontrollü sağlandı incelemelerin tamamlanmasının ardından ise normale döndürüldü.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Son dakika haber... Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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