Son dakika haber... Tekirdağ'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Tekirdağ'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Tekirdağ'da evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çobançeşme Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Tekin Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangın çıkan binanın penceresinden ayet yazılı çerçeve ile dua etti

Yangın çıkan binanın penceresinden ayet yazılı çerçeve ile dua etti

 Son dakika haberi! TAZİYE EVİNDE ÇIKAN YANGINDA 15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberi! TAZİYE EVİNDE ÇIKAN YANGINDA 15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

 Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)

Son dakika haberleri... BALAT'TA ÜNLÜ DİZİNİN DE ÇEKİLDİĞİ BİNADA YANGIN (1)
AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Bir son dakika haberine göre Çorlu ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

title