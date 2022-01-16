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Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, evde tek başına yaşayan adam hayatını kaybetti.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, evde tek başına yaşayan adam hayatını kaybetti.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Serdar Sokak üzerinde yer alan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin Şahin'in tek başına yaşadığı ikamette bilinmeyen nedenle çıkan yangından, üst katta oturan vatandaşlar da etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan evde yaşayan Tekin Şahin'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılan Şahin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Son Dakika Haberleri
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Yangında tek yaşayan şahıs hayatını kaybetti Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangında, evde tek başına yaşayan adam hayatını kaybetti.

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