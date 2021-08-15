Son dakika haber... Tekirdağ'da eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polis ekiplerince eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş, huzur ve güvenliğin sağlaması için eğlence mekanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler 25 eğlence mekanında yaptığı denetimlerde 7 ruhsatsız tabanca, bir kumar makinesi ele geçirdi, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan denetimlerde çeşitli eksikliği olduğu tespit edilen 8 iş yerine idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman