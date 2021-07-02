Son dakika haber! Tekirdağ'da çiftlikte silahlı kavga: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Tekirdağ'da çiftlikte silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haber! Tekirdağ'da çiftlikte silahlı kavga: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle bacaklarından yaraladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle bacaklarından yaraladı.

Fatih Mahallesi Plevne Caddesi Ambardere mevkisindeki bir hayvan çiftliğinde aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Ethem K. ile amcasının oğlu Rıdvan K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ethem K, pompalı tüfekle Rıdvan K'ye ateş etti.

Rıdvan K. 2 bacağından yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çiftlik çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri çiftliği ararken, yaralı, o sırada çiftlikte bulunan ve ehliyeti olmayan 18 yaşındaki F.K. tarafından otomobille hastaneye götürülmek istendi.

F.K'nin kullandığı 35 KD 682 plakalı otomobil, çiftlikten yaklaşık 500 metre mesafede ana yola çıktıktan bir süre sonra devrildi.

O sırada bölgede çiftliği arayan sağlık ekipleri, kazayı fark edince Rıdvan K'yi alarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazayı yara almadan atlatan F.K. ise polis merkezine götürüldü.

Hayvan çiftliğinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Ethem K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber! Tekirdağ'da çiftlikte silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika haber! Tekirdağ'da çiftlikte silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Köpeğin ağzında insan uzvu görülünce, araştırmada biri kadın 2 ceset bulundu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
Ayrılık haberini hazmedemedi! Bekçi sevgilisini rehin alan kadın, tehditler savurdu
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
ESENYURT'TA HAREKETLİLİK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Tekirdağ'da çiftlikte silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 12:46:37. #1.14#

title